Consultado sobre si el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se comunicó con él para felicitarlo por el título, Ameal dijo: “No, y es entendible. El fútbol es pasión. Hasta que baje la potencia de todo esto, yo lo comprendo. Yo no sé (qué hubiese hecho) si me pasaba lo mismo, son difíciles estas cosas. Eso no quiere decir que en las próximas horas hablemos. No hay que crear ninguna situación de enojo ni nada por el estilo”.