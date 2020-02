Días atrás, Marcelo Gallardo tuvo palabras elogiosas hacia Crespo y respaldó la decisión de la dirigencia de River de entregarle una plaqueta como forma de homenaje por su paso por el club. El entrenador de Defensa devolció la gentileza y, sobre el Muñeco, dijo: “Quiero agradecerle las palabras a Marcelo. Es lindo porque él también fue jugador y reconocido. En una sociedad donde estamos constantemente apuntando el dedo o marcando los defectos de cada uno, ser reconocido no es fácil. Que me toque es un motivo de orgullo. Si bien somos adversarios, con Marcelo tenemos miles de concentraciones juntos. No me sorprende lo que dice porque lo conozco. Sé que tipo es, qué persona es. No me cabe ninguna duda: Marcelo es el mejor técnico de Argentina. Me pone feliz que gente que se mostró capacitada para estar en el cargo que está, además quiera al club. Me encantarían que siga muchísimo tiempo en el club”.