En su última conferencia de prensa, el Muñeco hizo referencia a la chance de enfrentarse con su hijo en este crucial duelo para su carrera como DT, que podría marcar la conquista del torneo local por primera vez: “Nahuel ya no depende de mí. Es un jugador profesional que hoy está en Defensa y Justicia y debe estar preparado para jugar si le toca, o seguir entrenándose profesionalmente para seguir haciendo méritos. Que vos me digas, es difícil. Puede ser difícil. Pero es un jugador que está profesionalmente preparado para hacerlo. Después si juega bien o mal, si le toca o no, es otra situación”.