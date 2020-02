El Muñeco, que advirtió que Ignacio Scocco se perfila para ser el sustituto del suspendido Rafael Santos Borré, también emitió una mirada sobre las advertencias y las opiniones que llegaron desde diversos lados para Crespo, incluidos personajes importantes en del club de Varela: “Yo tengo mi propia visión de acuerdo a lo que ha sido nuestra gestión deportiva en este club con nuestros dirigentes. Si llevamos casi seis años es porque nos hemos respetado, sobre todo en estas cuestiones. Más allá que puedo recibir algún consejo en privado, públicamente se hace más difícil. No me parece lo correcto. Pero yo me fijo en lo que somos nosotros. Después lo que hagan los demás, a mí no me compete opinar porque no sé cómo se manejan”.