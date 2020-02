Pero el vuelo que lo trajo de regreso a la Argentina lo depositó en La Plata y no en su primer hogar. “En los últimos tiempos no hablé con gente de River y no creo que ninguna de las partes deba forzarlo. Dos o tres veces hablé con Francescoli y D’Onofrio para volver, pero fue cuando estaba en Barcelona y yo creía que no era el momento porque mis proyectos eran otros. Ahora los planes del club y los míos son distintos. Mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador, pero en el momento en que decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes, que me dio la posibilidad y me venía hablando hace mucho tiempo. Somos profesionales y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias", se explayó en una entrevista con Infobae para argumentar el cambio de residencia.