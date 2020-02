El grito de Diego Milito quedará grabado en la memoria. Tal vez tan viral como el video ganador de Francella. En los pasillos de Racing cuentan que el manager se involucró más que nunca en el clásico. El póster nunca se pone en juego pero los tres puntos podían cambiar el humor a su alrededor. Diego eligió al entrenador. Y si es cierto que ahora le aconsejó un equipo sin inventos de posiciones, tenía razón. Beccacece esta vez no cayó en la sampaoliada de poner a Toto Salvio de 4 en el Mundial o cambiar todo el tiempo. El lateral derecho fue Pillud, inicialmente descartado. Montoya, al que en su momento buscaron Boca y River por jugar de 8, jugó de volante por derecha. Marcelo Díaz se convirtió en el eje del equipo con Lolo Miranda un costado, un acierto ciento por ciento de Beccacece. El chileno es uno de los futbolistas que más entienden el juego. Y otro mérito propio ciento por ciento del DT, en el que nada tiene que ver Milito: cuando salió Licha López no puso a un volante para aguantar el 0 a 0; entró Cvitanich para ver si era real la sensación de que se podía ganar con 9. Antes, Gaby Arias achicó un tanto apresurado, su mano le valió la roja y entró Javier García. No sólo tapó tres pelotas de gol. Transmitió seguridad, ordenó, hizo picar a Cecilio Domínguez en un tumulto y hasta habló con los alcanzapelotas para que las escondan. Que no lean los fundamentalistas: hay momentos en los que es inteligente no jugar.