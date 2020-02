“A las inferiores llegan chicos de diferentes clases sociales y con distintas problemáticas. Nos encontramos ante situaciones humanas que uno termina haciéndolas propias. Internamos a un chico por adicciones en ABRA –un centro especializado en adicciones de Santa Fe–. El director Osvaldo Chiarlo me abrió las puertas y me dio herramientas para trabajar. En uno de los tratamientos ambulatorios usamos una estrategia: el chico no era de Santa Fe y yo en ese momento me había divorciado. Entonces me lo llevé a vivir conmigo los días que no tenía a mis hijas y los otros días se iba a la casa de mi mano derecha. Tratamos de darle un sostén. Es una enfermedad que no tiene cura. Pelean de por vida. Algunos momentáneamente la ganan y a veces tienen recaídas. Quedé muy sensible con el tema”, rememora.