Lo llamativo es que Germán no es el alma del equipo. El encargado de divertir a su público tiene una personalidad retraída con el grupo. "Es raro", dijo entre risas. "Hay gente que es mucha más graciosa. Yo no soy bueno escribiendo guiones, pero me gusta improvisar. Durante 4 meses hice stand up sin saber qué iba a decir en el escenario. Había funciones que tenían que durar 6 minutos y se extendían a 22″, argumentó antes de exponer una hipótesis que reforzó su idea: "La gente que se sube al escenario para hacer reír a los demás, es la más tímida y pudorosa. Es la que nunca te va a tirar un chiste en una reunión familiar. Incluso dentro del plantel hay muchos chicos que te van a hacer cagar de risa con sus anécdotas, pero cuando les preguntas si no se animan a subirse al escenario, te dicen que no".