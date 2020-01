Durante las últimas horas se había intensificado la posibilidad de repatriar a Federico Mancuello con un préstamo desde el Toluca de México, pero Pusineri advirtió que no había solicitado su contratación. “No pedí a Mancuello. Fui compañero suyo en Independiente y él tiene un sentido de pertenencia con el club. Se evaluará, pero hoy no tengo una definición sobre él. Sé que se está barajando su nombre, pero no es nada concreto”, reconoció en una nota con el medio partidario Orgullo Rojo.