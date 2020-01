En agosto del año pasado brindó una entrevista al programa radial Basta de Todo donde afirmó no tener problemas físicos y reconoció su deseo de volver a ponerse la camiseta de Boca, club en el que estuvo entre el 2008 y 2010 y con el que alcanzó a festejar dos títulos –Apertura y la Recopa Sudamericana–. “Ojalá que mi carrera no termine nunca. El jugador de hoy en día llega con el cuerpo porque se cuida un poco más que antes. No sé dónde voy a terminar la carrera, pero me encantaría volver a jugar en Boca. Quizás digo me quiero retirar en Boca y en Boca no me quieren. Quiero volver a jugar, es una sensación que tengo, me vuelve loco Boca. Yo me siento bien todavía para competir”, declaró por entonces el ex Atlético de Madrid de España y Benfica de Portugal.