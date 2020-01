Ahora, Delbonis tendrá una difícil misión que será ponerse enfrente del español Rafael Nadal (miércoles 21 horas), el número 1 del ránking mundial. “Quiero tratar de hacer lo mejor posible, sin mirar el resultado, porque para ganar un punto uno tiene que hacer un montón de cosas antes. Los tres partidos que jugué con él no me dio opciones, esperemos que pueda plantearle otro partido, que pueda tratar de ser yo el que lo moleste y que no me domine”, analizó sobre el próximo choque.