También se tratará una actualización sobre el uso mundial de los VAR, tras las experiencias acumaladas en distintas ligas. Se pretende, en particular, disminuir las crecientes solicitudes del VAR y su participación en el juego. Los miembros exploran diferentes opciones de comunicación para mejorar el proceso en las tomas de decisiones y no incurrir en hechos que no son “obvios, claros y manifiestos”.