Un encuentro donde las polémicas arbitrales fueron los signos. En el minuto 28 del primer tiempo, Reinaldo Lenis se perfila perfectamente habilitado, el arquero Nelson Insfrán de Gimnasia sale a disputar el balón y el colombiano -que llega primero a la pelota- se deja caer rústicamente. El juez a la distancia observa falta y sanciona la pena máxima a favor de Banfield. Además, muestra la segunda amarilla al arquero y luego la roja. A los efectos de la regla, cometió dos errores. Erróneamente sancionó penal, porque la infracción nunca existió puesto que no hubo contacto que mereciera darle un tenor de infracción. Además, sacó amarilla a Insfrán porque consideró que el arquero cortó una situación manifiesta del gol o un contacto temerario. Entonces cometió dos errores: primero no hubo contacto que mereciera una falta y, segundo, nunca debió ser amonestado y no debió sancionar el penal.