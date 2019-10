“La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas”, afirmó el ex arquero. Además, el entrenador del Fortín tiene una gran relación con Tevez, con quien compartió muchos años en la Selección. Los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 (ganaron la medalla de oro) y el Mundial de Sudáfrica fueron algunos torneos en los que fijaron un gran vínculo. En Vélez, se entusiasman con sumar al goleador, en lo que representaría un caso similar al de Fernando Gago.