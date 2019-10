“No he ganado yo esta noche: fue el triunfo de Alá; él me iluminó y me enseñó el camino. Los periodistas creían que Foreman me sacaría la cabeza. Sé que algunos de ustedes -y no quisiera identificarlo- hizo una broma con el que otorgó las entradas a la prensa pidiendo que lo colocaran más atrás para no tener que salpicarse con mi sangre. Pues bien: el mundo necesita que triunfe la inteligencia. Yo soy la inteligencia; Foreman es la fuerza. Yo soy un rey, él es apenas un bastardo” .