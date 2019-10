El Chacho fue contundente: “Sí, recibí un llamado, una propuesta. Los dirigentes estaban informados antes que ustedes (los periodistas) de esto. Es una urgencia del club que me buscó, en este caso Inter, por no tener entrenador y haber muchos partidos por delante de acá a la finalización de la temporada. Yo les agradecí y dije que no era el momento para salir del club, por respeto a los dirigentes, hinchas y jugadores. Eso es todo así de simple, como lo contó Diego (Milito), los directivos... Nada más”.