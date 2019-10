El nacido en Medellín se mostró alegre por haber dejado atrás su lesión y dio las gracias a todos los que lo ayudaron a poder cumplir con su rehabilitación. “Agradecerle a todos los hinchas que estuvieron en el estadio y me ovacionaron a la hora de entrar. La verdad que me siento muy orgulloso de pertenecer a River. Me siento muy identificado con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros de equipo, al cuerpo médico y al cuerpo técnico. Estoy agradecido porque se vienen cosas grandes para nosotros. Un abrazo”, concluyó el atacante.