¿Qué preferencias tiene respecto a los equipos argentinos? “El color rojo siempre me gustó porque es el de la sangre, me gusta la intensidad que tiene. Tengo amigos de Boca, jugué con Salvio, un tipo espectacular que se portó muy bien cuando jugamos juntos. Ha sido un gran compañero, ganamos una Europa League juntos y tengo una gran aimstad”, apuntó el lateral izquierdo. Pero no se olvidó de otro colega que tuvo en España: “En River tengo a Santos Borré que es un gran amigo y está viviendo un gran momento. Y hay otros jugadores como (Nicolás) Gaitán que hacen que te vayas identificando un poco con el club”.