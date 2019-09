A fines de julio, Báez se había dado el gusto de disputar un partido con el club EFIL de Lobos, su ciudad natal, en la liga local: “Estoy agradecido a todos los que hicieron posible mi sueño de debutar con casi 40 años. Me fui de chico con 13 años y me quedó esa espina pendiente, esa cuota de no jugar en Lobos. Con 39 años, al volver a mi casa, a mi ciudad y jugar aunque sea 70 minutos, estoy muy emocionado y contento, se me pasaron muchas cosas por la cabeza”.