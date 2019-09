Todo parecía encaminarse a un triunfo de los irlandeses. Al menos eso mostró el trámite del encuentro en los primeros 40 minutos de acción en el estadio Shizuoka. La primera llegada al in goal para los europeos fue a los 14’ de la primera etapa: después de una serie positiva en ofensiva, Carty realizó una patada precisa para que Ringrose tome la ovalada en el aire y consuma el try. Siete minutos después, el que aumentó el marcador con otra try para Irlanda fue Kearney.