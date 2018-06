"¡Te amo, Argentina! Lo que pasó no estuvo bien, pero no voy a juzgar a todo un país por una sola mala persona. Son muy amables, estoy muy agradecida de recibir sus mensajes, gracias. Y por favor no pierdan la fe en su país, Argentina tiene posibilidades de seguir participando en el Mundial. Voy a alentar a Argentina tanto como lo hago con Rusia", escribió con ayuda de un traductor, según aclaró en el texto.