"Cuando cambiás de un sistema a otro, cambian los nombres y el funcionamiento también te va a cambiar, te va a exigir otras cosas y a veces encontrar el funcionamiento en un partido no es simple. Vos podés tener grandes jugadores pero a la hora de armar el equipo no se terminan complementando, no funcionan", apuntó el mediocampista del Milan cuya presencia en el Mundial Rusia 2018 estuvo en riesgo producto de la fractura de dos vértebras que sufrió días antes del comienzo de la máxima cita.