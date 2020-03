“En este partido tiene que haber una muestra de carácter y rebeldía. Vamos a armar un equipo corredor, competitivo. Los que salen no son los responsables, es de todos. Me contratan para tomar decisiones y no son volantazos. Necesitamos tener un equipo intenso, que presione y ataque”, anticipó Mario Sciacqua, que para este compromiso no tendrá al Morro García y prescindió de Tomás Cardona y Juan Andrada.