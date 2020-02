“Lo de Pezzotta me dio vergüenza, mucha, muchísima. A todos nos expulsan o tenemos discusiones con compañeros, pero lo de Pezzotta fue lastimoso”, aseguró el ex arquero. No obstante, explicó que este conflicto nunca generó un resquemor entre ambos: “Al tiempo me lo encontré en Bariloche, ambos con nuestras familias y hablamos un montón. Y a los 20 días me lo vuelvo a encontrar cuando fui a ver un partido y él, que estaba haciendo la entrada en calor, se me acercó y me dijo ‘mirá Gato que no hay rencores’. Él hizo todo para no echarme y yo todo lo contrario. Luego me dirigió varias veces y siempre hubo una buena relación”.