Diez años antes de ese inmenso reconocimiento atravesó por las circunstancias que vivió buena parte de la sociedad, en tiempos de la dictadura militar: “A mediados del ’76 me vinieron a buscar al hotel donde trabajaba en la ciudad de Embalse, en un emprendimiento junto a un socio que era peronista como yo. El tema comenzó porque él le había ganado la licitación a Saint Jean, que se la tenía jurada. A mi socio lo detuvieron un tiempo antes. La mano venía complicada, a tal punto que Roberto Perfumo, amigo desde la adolescencia y concentrado en ese momento para jugar con River la final de la Libertadores contra Cruzeiro, me avisó que me fuera del país porque me iban a ir a buscar. ¿A dónde me iba a ir con dos hijos chicos? Primero me llevaron a la delegación policial de Río Cuarto y luego me trasladaron a Buenos Aires. Estuve en el Departamento Central de Policía, donde viví cosas horrendas. Pensé que no iba a salir vivo de ahí”.