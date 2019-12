Que la participación de Riquelme fue trascendental en la elección no caben dudas. Pero la cabeza de la lista de Ameal aseguró que para eso hubo un trabajo previo clave que allanó el camino para su desembarco. A pesar de los cuestionamientos internos, se evitó el uso de pasacalles en los alrededores de la Bombonera y se formalizó el nombre para la fórmula: Frente para recuperar la Identidad Xeneize. El sugerido originalmente fue Identidad Xeneize, pero se resolvió sumar (por idea del mismísimo Ameal) el verbo, la recuperación, para dejar en claro que algo se había perdido. Y se fijaron los pilares de la campaña: “No era solamente lo deportivo, el Volver a Ganar (nombre de la lista de José Beraldi), era que no se te meta el presidente contrario en la cancha en un partido y te saquen los puntos, el respetar a los ídolos, el tener peso en la Conmebol, que no te faltaran el respeto y manejara todo otro club, que hubiera dirigentes deportivos, no gerentes que cierran cualquier actividad si no es negocio y que los directivos no utilizaran a Boca como trampolín político para sus carreras fuera del club. El ganar es un punto más, pero no el único.