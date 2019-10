Pero el destino, en lugar de colocarlo bajo las luces del estadio, lo relacionó con las luces de neón. “En una época era vecino y, cuando me lo cruzaba por la calle, me hacía bromas y recordaba que no lo ponía como titular. También me ha pasado con Vignolo, un muy buen enganche o mediocampista izquierdo, que me cargaba con que yo le había dado el pase libre”, concluyó Balcaza. De los pósters a las marquesinas, tal vez, hay un solo paso.