El marcador central, de 24 años, descolló en el Defensa y Justicia subcampeón de la Superliga, en una dupla fuerte y elegante con Lisandro Martínez. Fue en Varela donde encontró la comodidad y continuidad que no consiguió en River, donde no logró asentarse. Beccacece vuelve a confiar en él, por eso lo pidió para su Independiente, que le pagó al club de Núñez 3.000.000 de dólares. La particularidad: no puede jugar en la presente edición de la Copa Sudamericana, dado que ya lo hizo con la casaca del "Halcón".