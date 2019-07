Quien se encargó de difundir las últimas novedades sobre la salud del "Doctor" fue Nery Pumpido, el ex arquero de la Selección, campeón del Mundial 86 con el "Narigón" en el banco de suplentes. El ex guardameta lo visitó esta tarde, en compañía de Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, dos ex compañeros de la Albiceleste. Luego, dialogó con Fox Sports y dio detalles de cómo encontró a Bilardo.