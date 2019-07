"Hoy al mediodía almorcé con Macri y lo felicité. Siempre tuvimos buena onda y buen trato. Me sorprendió la Capital Federal, creo que es por la paciencia y el trabajo que se estuvo haciendo. Está a nivel europeo la ciudad de Buenos Aires. Me gusta la cabeza empresarial que tiene. Me parece que la gente no quiere ver lo que se está haciendo. Tienen que ver lo que se hace, no lo que no. Hay que transmitir a los jóvenes que trabajen. Hoy tienen toda la información en los teléfonos para meterse en proyectos. No solo en el fútbol, también en la vida".