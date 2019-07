En el particular encuentro la figura del club de la ribera también aprovechó para explicar de qué se trata la nueva serie que se publicará en referencia a su vida y su trayectoria. "Yo he vivido en Fuerte Apache, que es un barrio muy pobre. Entonces cuento cómo fue que logré llegar a Boca. porque del día del debut se acuerdan todos, pero de la previa nadie conoce cómo fue", deslizó el ex Juventus, Manchester United, entre otros equipos de Europa.