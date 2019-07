Mané no se quedó con aquel no. Incluso, ante la noticia de que el Muñequito había fichado en Núñez. "Cuando terminaba séptimo grado, un amigo de la zona me propuso llevarlo a River y fuimos. Mané se enteró unos meses después y siguió insistiendo. 'Me enteré de que el pibe tiene problemas allá', me dijo. Y le contesté: 'Está perfecto en River, de ahí no lo saco'. El destino es así. Podría haber ido a Boca y terminó siendo un símbolo de River", completó su narración Máximo en el libro.