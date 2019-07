Gareca, que convirtió 6 goles en 20 partidos con la selección argentina, dos de ellos memorables, no estuvo en la máxima cita en la que los albicelestes se coronaron campeones del mundo y Diego Maradona fue entronizado como rey del fútbol mundial. Sin embargo, nunca se quejó, aunque le dolió no formar parte de la élite de los campeones del mundo, pero lo tuvo siempre claro. Reconoce que fue "el trago más amargo como jugador" pero que sobre el final de las clasificatorias "yo no estaba en un buen nivel. No estaba bien anímicamente. Tenía expectativas muy importantes en la Selección y no se me cumplieron. Fue un golpe muy duro no ir al Mundial".