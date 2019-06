¿Cómo llegó Peidró al cuerpo médico de la Selección? "Al retirarme del fútbol fui a trabajar al Hospital de Clínicas, desde fines de 1985 hasta 1991. Allí fue cuando René Favaloro convocó a Domingo Suárez, mi profesor de cardiología, para formar parte de su fundación y él me llevó a allí. Por eso, fui parte del electrocardiograma número 1 de la historia de la fundación, el 1 de junio de 1992, junto a un compañero de apellido Daso y el propio René. Un verdadero honor. Hice una gran relación con él, porque era muy futbolero e hincha fanático de Gimnasia y Esgrima La Plata. Una vez me dijo: "Roberto: necesito pedirte un favor. ¿Vos podrías evaluar a los jugadores de Gimnasia y que no les cobren mucho?". Lo miré y le respondí: "Me está cargando… Usted es el dueño y me pide a mí que le cobren poco a los jugadores (risas). Por favor, René, les hacemos todo". Y allí me dijo, con su estilo siempre respetuoso: "Muchas gracias. Yo no me quiero meter, para que nadie diga que uso algo de la fundación para el fútbol". Un ejemplo".