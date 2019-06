"Uno experimenta una verdadera conmoción interna cuando comienza a subir por la escalerilla del túnel y se encuentra con todo eso. Claro, a medida que pasan los años se va acostumbrando. Pero no deja de ser un impacto. ¿La piel? Sí, se me pone como piel de gallina… Y hay cosas que uno no puede olvidarse nunca. Y personalmente no puedo ocultar el orgullo que siento al salir a la cancha con el brazalete de capitán. Porque en cierta manera representa el símbolo de Boca, el símbolo de un club muy famoso y muy querido, además de ser el representante de todos mis compañeros. El cargo de por sí está significando un consentimiento por parte del equipo, una ratificación de amistad, una prueba de que hay aprecio, de que se es buen compañero, de que se tienen condiciones morales. Y como esta estima no es de ahora sino que viene de antes, como sé que hay sinceridad, la distinción que me dieron mis compañeros me representa un halago enorme. Máxime en una institución que es conocida en todo el mundo", dijo alguna vez, como resumen de su sentimiento como capitán de Boca.