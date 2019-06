La primera de las muchas polémicas que planteó este partido fue la de su horario. La FIFA había dispuesto en enero, en las reuniones previas al sorteo del Mundial, que Argentina jugaría sus partidos de primera y segunda fase -en caso de clasificar- siempre a las 19.15. Mientras que los demás (a excepción de la inauguración y la final) se disputarían a las 13 y a las 16.15. Ante la escasa venta de entradas en el exterior, se temía que en los encuentros en los que no estuviera involucrado el equipo local, no hubiera público suficiente en sus tribunas. Si los de Argentina se jugaban simultáneamente a otros, sostenían los organizadores, el público que no fuera a ver a la Selección a la cancha, se quedaría en sus hogares frente al televisor. Al momento de la decisión nadie pareció percatarse de la ventaja deportiva que implicaba. No hubo quejas.