Es tan arraigada la cultura por este tipo de coches que una noche de verano de 1978 no se vio con buenos ojos la irrupción triunfal de un Dodge 1500 conducido por José Miguel Pontoriero, en una de las recordadas carreras para no ganadores en Buenos Aires. Los entonces dirigentes de la ACTC no dieron lugar a la continuidad de los "compactos", como se los conocía a esos autos, y que al año siguiente derivaron en el nacimiento de la otra categoría top del país, el TC 2000, hoy con el nombre de Súper TC 2000.