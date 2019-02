"¡Qué mal la estoy pasando!", gritaba Gastón Gaudio en sus épocas de exitoso y carismático tenista. ¿Y si volviera a gritar eso ahora que es el capitán del equipo de Copa Davis? Agustín Calleri presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), ríe. "No, no me va a tirar esa frase, porque la va a pasar bien", dice Calleri a Infobae. "Él a veces la pasaba mal cuando jugaba, pero no siempre".