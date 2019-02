"Cuando no estemos, nos van a extrañar. Yo siempre tendré la espina del Mundial de Brasil, siento que estoy en deuda. Lo que se habla de nosotros molesta y duele. Uno siempre quiere rendir mejor, pero no puedo hacer nada. Jamás salí a enfrentarme con alguien porque no es mi estilo. Aún así, no estando de la mejor manera, estoy cuarto en la tabla histórica de goleadores de la Selección. Pasaron millones de jugadores top y no llegaron a una final. A veces uno no sabe por qué, pero la presión está, y la sentimos más que nada en las dos finales de la Copa América", sostuvo Agüero luego de perder la tercera final consecutiva, en 2016. Pero enseguida agregó, tozudo: "Sé que vienen las nuevas generaciones, pero si el DT me convoca, ahí estaré".