Bernd Leno, arquero del Arsenal, advirtió la "picardía" de Agüero. "No sé si quiso tocarla con la man o o no, pero tuvo suerte de que el referí no lo haya visto", señaló. Pep Guardiola, por su parte, prefirió resaltar el valor del Kun para el equipo. "Nació con este talento para marcar goles y morirá con él. Estoy muy contento con su rendimiento, no solo por los tres goles; también con la actitud con la que ha afrontado el partido", concluyó.