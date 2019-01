Arabia Saudita es el lugar más exótico en el que le tocó jugar y, como todos imaginan, su decisión de radicarse allá pasó por lo económico, aunque no salió como esperaba: "Uno va con mucha expectativa y arreglás allá por eso, pero en mi caso estuve cuatro meses y no cobré nada. Todos te preguntan y se sorprenden porque supuestamente hacés mucha plata. No me pagaron un peso. Jugué pero no la pasé bien. Al club se le antojó no pagar y no cobrábamos. Así de raro".