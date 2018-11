Pero su amor por Newell's no le impide ser imparcial para investigar a los dirigentes de Central y rechazó el pedido de apartamiento. Sostuvo que no tiene ningún enemigo y menos por una rivalidad futbolística. Dijo que conoce al vicepresidente de Rosario Central por la relación que en un momento tuvieron sus hijos y que con Carloni ha tenido charlas ocasionales, inclusive de fútbol. "Pero con la idea de que la rivalidad no debe pasar de ser parte del folklore en la materia y que permite una convivencia fraterna", explicó en su descargo.