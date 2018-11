Por su lado, Barrios habló acerca de sus compatriotas que se destacaron en Boca y el anhelo de estar en ese grupo: "Me imagino siendo campeón, es un objetivo que tengo desde que llegué y fue una de las coas que hizo que me quede. También pienso en otros colombianos como Chicho (Serna), (Óscar) Córdoba y (Jorge) Bermúdez, que tuvieron la gloria en Boca y hoy son recordados. Eso me entusiasma, me motiva y me pone feliz de pensar que el sábado tengo un partido para darlo todo con el equipo y conseguir esa hazaña".