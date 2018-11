La pregunta inevitable es por qué no van a entrenarse a otro lado. Y sobre eso, comenta: "Viviana Gallego, que es la infectóloga que trabaja en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), siempre intentó sacarnos y llevarnos a otra parte. Pero como nuestra estructura está ahí y siempre entrenamos en ese lugar, nunca se terminó de concretar. Nadie se puso los pantalones y se ocupó. Hoy no hay una cabeza, no hay un entrenador ni una dirigencia que se plante y plantee los problemas. El remo es un deporte caro, que no es profesional y no le aporta tanto en lo económico a nadie, entonces ninguno se va a jugar porque no va a tener beneficios".