Luego de aquel primer enfrentamiento en el torneo de Buenos Aires Diego y Juan Martín comenzaron a jugar juntos algunos torneos de dobles. De aquellas experiencias contó: "Era impresionante porque estábamos jugando y él me decía 'mirá Diego, voy a hacer tal jugada' y la hacía. Yo me quedaba impactado porque en tenis no es muy fácil hacer lo que hay que hacer pero él lo ejecutaba perfectamente, tenía un nivel increíble".