LAS 5 SEMIFINALES DE DEL POTRO EN GRAND SLAM

Roland Garros 2009 vs. Federer (perdió)

US Open 2009 vs. Nadal (ganó)

Wimbledon 2013 vs. Djokovic (perdió)

US Open 2017 vs. Nadal (perdió)

Roland Garros 2018 vs. Nadal (perdió)