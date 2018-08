Su tarea en territorio español no hizo más que aumentar el interés de uno de los clubes más poderosos del mundo: Barcelona. En la última semana, los dirigentes xeneizes evaluaron una oferta de 4 millones de euros de la entidad catalana que finalmente fue rechazada. De todas formas, las negociaciones no están caídas y no sería extraño que la próxima propuesta ronde los 10 millones de dólares (valor de su cláusula de rescisión).