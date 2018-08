"Siempre me he identificado con este tipo de jugador. Me gusta mucho el estilo de juego que tiene", agregó Mascherano, en otro elogio grandilocuente. "Aún estoy lejos de alcanzar lo que él hizo. Uno tiene que arrancar desde abajo", había declarado en su momento el Rusito, ante la comparación. El Jefecito, por lo pronto, ya comenzó el traspaso del rótulo de embajador de la garra de la Selección.