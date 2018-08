“No permitas que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganas, el mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma tanto. Y cuando perdes sucede todo lo contrario, hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte ,solo porque perdiste. En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, eso si es lo importante; lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal” Ayer nos despedimos de este mundial,y no hay palabras que describan la tristeza que sentimos. En un torneo en el que fuimos de menor a mayor, buscando nuestra mejor versión y creciendo partido a partido;nos vamos con la frente en alto, con la tranquilidad de haber dejado todo en la cancha y sin reprocharnos nada. No quedan más que palabras de agradecimiento para todos los que nos acompañaron en este sueño. Cerca o lejos, desde el lugar que pudieron , fuimos más que 18 leonas en la cancha! Porque cuanto más cuesta más se disfruta, y lo bueno del deporte es que siempre da revancha! Juntas llegamos, juntas nos vamos. Gracias! #TodosSomosUno

A post shared by Luchi (@luchivdh) on Aug 2, 2018 at 9:04am PDT