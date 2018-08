"Manejaba hacia el Microcentro, donde están las oficinas de la AAT, y pensaba en los detalles de la que sería mi última serie como capitán del equipo argentino de Copa Davis. Claro que sólo en mi cabeza y en la del subcapitán Mariano Hood estaba la idea de que esa fuera la última. Siempre tratamos de no precipitarnos y de poner nuestra energía en el objetivo más inmediato. En alguna de las pocas veces que hablamos sobre el tema, coincidimos en que el ascenso podría ser el cierre de un proyecto que nos comprometió durante cuatro años. Pero el equipo estaba primero. Y naturalmente, tampoco lo habíamos hablado con la dirigencia, que hace menos de tres meses me había ofrecido continuar en ese cargo de manera indefinida. Me recibieron Mariano Zabaleta y José Acasuso. La ausencia del presidente hizo aún más remota la idea de que esa reunión fuera el fin de un ciclo.